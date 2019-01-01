APLI Soft Pro
Logiciel pour l’impression des étiquettes APLI
Logiciel pour Windows Software qui inclut 4 programmes différents pour l’impression des produits APLI et AGIPA. APLI AGIPA SOFT PRO fonctionne comme un logiciel indépendant et ne nécessite d’installer aucun complément supplémentaire. Le programme installe les 4 applications suivantes:
- APLI Label
Créez vos étiquettes APLI simplement et rapidement.
- APLI Card
Créez vos cartes de visite APLI de manière simple et pratique.
- APLI CD-DVD Label
Créez vos jaquettes et étiquettes pour CD-DVD avec des designs personnalisés.
- Hobby line & Papers
Créez et imprimez vos propres modèles de papiers transfert pour les T-shirts, des magnets, du papier pour tatouage, etc.
APLI Print Online
Imprimez en ligne sans télécharger
La solution définitive pour pouvoir imprimer toutes vos étiquettes ou cartes APLI. Faire une étiquette d'expédition, un mailing, une étiquette CD / DVD ou même créer votre carte de visite n'a jamais été aussi simple. APLI Print Online est l'outil simple et intuitif pour créer et imprimer en ligne, il ne nécessite pas non plus de téléchargement et est compatible avec les principaux navigateurs Internet.